Турция откроет летний сезон в этом году раньше срока
11 января 2021, 17:49[ «Аргументы Недели» ]
В Турции планируют начать летний сезон 2021 года в апреле. Турецкие власти надеются, что он пройдет лучше, чем год назад, отметил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Об этом сообщает АТОР.
Как отметил министр, к апрелю процесс вакцинации в мире «достигнет определенной точки», что позволит людям с большей уверенностью планировать путешествия.
Также отмечается, что экскурсионный отдых станет дороже. Посещение самых популярных у российских туристов музейных комплексов - Памуккале, Каппадокия, церковь Святого Николая, Эфес, Аспендос и Перге - с мая обойдутся дороже на 10-20 лир.
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