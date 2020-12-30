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Турция с 30 декабря требует справку с отрицательным результатом теста на коронавирус у всех авиапассажиров

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Турция с 30 декабря требует справку с отрицательным результатом теста на коронавирус у всех авиапассажиров
фото: pixabay.com

Турция с 30 декабря с 12 часов потребует справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 у всех пассажиров, прилетающих в страну.  Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени.

В пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines проинформировали, что пассажиры, прилетающие в Турцию или летящие через Турцию в другую страну, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Пассажирам младше шести лет справка не потребуется.

В авиакомпании предупредили, что пассажиры, которые не предоставят справку с тестом на ковид в печатном или электронном виде, не будут допущены к посадке на рейс.

Российские туроператоры уточнили, что справка должна быть представлена на английском языке.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании и уже появился в других странах. Пока новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года.

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