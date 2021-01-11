Казахстаном приостановлена работа части нефтепровода в России
11 января 2021, 16:11[ «Аргументы Недели» ]
Казахстан приостановил транзит нефти через РФ из-за проблем с электроснабжением - из-за морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области. Об этом сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Демин рассказал, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально сильных морозов на месторождениях Сибири.
В "Казтрансойл", в свою очередь, уточнили, что транспортировка нефти на участке "Атырау - Самара" будет возобновлена в плановом режиме после стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией.
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