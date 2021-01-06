Президент Казахстана прокомментировал высказывания депутатов «Единой России» о принадлежности северных земель своей страны

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6 января 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В газете «Егемен Казахстан» («Суверенный Казахстан») опубликована статья президента страны Касым-Жомарта Токаева, в которой тот отреагировал на высказывания депутатов «Единой России» Вячеслава Никонова и Евгения Федорова, прозвучавшие в конце прошлого года. Российские политики позволили себе усомниться в исконной принадлежности северных земель Казахстана.

В ответ на высказывания Никонова и Федорова Казахстан поначалу ограничился дипломатической нотой, но граждане республики оскорбились настолько, что всерьез предлагали завести на российских депутатов уголовное дело.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обозначил свою позицию жестко:

«Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы».

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость - самое дорогое» призвал официально противостоять такого рода провокациям. Помимо этого, он неожиданно вспомнил о голоде 1921–1922 годов на территории Казахстана, который начался из-за неумелых и агрессивных действий советской власти.

«Если бы не это событие, наша нация была бы во много раз больше, чем сегодня, - заявил президент Казахстана.

«Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования, и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно», - добавил он.

В статье упоминается о необходимости еще более глубокого изучения жителями страны казахского языка и дается поручение заново систематизировать национальную историю - в том числе для того, чтобы создать ее краткий курс и перевести на нужные языки для некоторых «иностранных деятелей».

Тем временем, гнев национал-патриотов Казахстана «закипел» настолько, что они чуть ли не открыто призвали бойкотировать главный государственный телеканал «Хабар». В эфире программы «Большая неделя» ведущий Дмитрий Олейников вступил в спор с политологом Максимом Шевченко, который назвал высказывания Никонова продолжением «политики Путина».

В последнее время казахстанцы все чаще говорят об ответственности России за преступления советского режима (поскольку она является официальной правопреемницей СССР), требуя признать свою вину и выплатить компенсации.

Власти Казахстана припомнили России не только голод.

«В этом году исполняется 35 лет знаменитым декабрьским событиям [в Алма-Ате]. В 1986 году наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации. Провозглашение нашей независимости ровно пять лет спустя символично. В то же время следует ценить и систематически пропагандировать гражданский героизм первых ласточек свободы - героев Декабря», - написал Токаев в своей статье.