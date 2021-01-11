Экспертами ВОЗ назван возможный источник коронавируса

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11 января 2021, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

летучая мышь, фото: pixabay.com

Наиболее вероятным источником возникновения коронавируса в КНР являются места скопления летучих мышей. Так заявила сегодня представитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сказала Марион Купманс в интервью телеканалу CGTN, одной из версий остается появление COVID-19 из "резервуаров летучих мышей".

Эксперты по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудут в Китай в четверг, 14 января. В ходе визита зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными", сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ допустили, что COVID-19 мог возникнуть не в Китае.