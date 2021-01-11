Эксперты ВОЗ допустили, что COVID-19 мог возникнуть не в Китае
11 января 2021, 14:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения не исключает, что коронавирус нового типа мог возникнуть не в Китае. Изучение происхождение COVID-19, однако, важно начать именно с Уханя.
Представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс отметила, что начать исследование было решено с Уханя, поскольку именно там произошла первая вспышка заболевания.
Ранее сегодня стало известно, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в четверг, 14 января, в соответствии с договоренностями сторон прибудет на территорию Китая в целях установления происхождения коронавируса нового типа.
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