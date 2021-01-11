ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эксперты ВОЗ допустили, что COVID-19 мог возникнуть не в Китае

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперты ВОЗ допустили, что COVID-19 мог возникнуть не в Китае
процесс дезинфекции в Ухане, Mu Yu/XinHua

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения не исключает, что коронавирус нового типа мог возникнуть не в Китае. Изучение происхождение COVID-19, однако, важно начать именно с Уханя.

Представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс отметила, что начать исследование было решено с Уханя, поскольку именно там произошла первая вспышка заболевания.

Ранее сегодня стало известно, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в четверг, 14 января, в соответствии с договоренностями сторон прибудет на территорию Китая в целях установления происхождения коронавируса нового типа.

ЕТ

Армия

На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

Пост российской военной полиции был оборудован на выходных в городе Маликия в крайнем северо-восточном регионе Сирии, недалеко от нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными, и турецких границ, а также рядом с автомагистралью, соединяющей город Камышлы и пограничный переход Семалка.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью