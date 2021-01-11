Узбекистан продлил запрет на въезд из стран с «британским штаммом» коронавируса
11 января 2021, 15:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Власти Узбекистана передумали возобновлять авиасообщение с государствами, где обнаружен «британский штамм» коронавируса.
Специальная республиканская комиссия по противодействию Covid-19 приняла решение продлить запрет до 1 февраля.
Запрет на въезд в Узбекистан для людей из в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и ЮАР ранее был введен на период с 21 декабря по 10 января. Теперь его решили продлить до 1 февраля.
Ранее сообщалось, что в Грузии выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19.
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