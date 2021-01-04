В Грузии выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19
4 января 2021, 17:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в понедельник, 4 января, Минздрав Грузии сообщил, что на территории страны был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее на территории Великобритании.
Согласно последней информации, лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения закончила проведение генетического анализа обнаруженных образцов, чтобы определить наличие "британского" штамма COVID-19 в Грузии.
В общей сложности исследование было проведено сразу с тремя подозрительными случаями. В 2 случаях наличие нового штамма коронавируса установлено не было. В одном образце, который был взят в декабре, мутация, характерная для гена "британского" штамма", была подтверждена.
Заболевшим является мужчина старше 50 лет. Его состояние здоровья является удовлетворительным. Известно, что Великобританию он не посещал.
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