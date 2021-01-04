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В Грузии выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Грузии выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19
тест на COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Днем в понедельник, 4 января, Минздрав Грузии сообщил, что на территории страны был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее на территории Великобритании.

Согласно последней информации, лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения закончила проведение генетического анализа обнаруженных образцов, чтобы определить наличие "британского" штамма COVID-19 в Грузии.

В общей сложности исследование было проведено сразу с тремя подозрительными случаями. В 2 случаях наличие нового штамма коронавируса установлено не было. В одном образце, который был взят в декабре, мутация, характерная для гена "британского" штамма", была подтверждена.

Заболевшим является мужчина старше 50 лет. Его состояние здоровья является удовлетворительным. Известно, что Великобританию он не посещал.

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