Ученые из Египта и США считают, что постоянная икота может быть симптомом COVID-19
4 января 2021, 17:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Express
Египетские и американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что постоянная икота может свидетельствовать о заражении коронавирусом нового типа. Об этом сообщает газета Daily Express.
Египетские врачи сообщили о выявлении пациента, у которого коронавирусная инфекция проявлялась исключительно через икоту. 64-летний мужчина обратился в больницу только через трое суток после возникновения данного признака. В рамках обследования выяснилось, что он заражен COVID-19 и имеет низкий уровень лейкоцитов.
Подобный случай описывается и в другой статье, которая была опубликована учеными из США. Они рассказали о 62-летнем пациенте, который обратился к врачам через четверо суток непрекращающейся икоты. К этому моменту коронавирус поразил легкие мужчины.
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