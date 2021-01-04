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Дочь госпитализированного с COVID-19 Олега Басилашвили заявила, что «никакой катастрофы нет»

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Дочь госпитализированного с COVID-19 Олега Басилашвили заявила, что «никакой катастрофы нет»
Олег Басилашвили, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Дочь знаменитого российского актера Олега Басилашвили Ксения рассказала в понедельник о его состоянии. Ранее артист был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом нового типа

Ксения Басилашвили уточнила, что ее отец сейчас находится в больнице № 40 Курортного района Северной столицы. По словам женщины, данных о том, когда артиста смогут выписать, пока не поступало, однако врачи оценивают его текущее состояние как нормальное.

"Никакой катастрофы нет", – подчеркнула дочь Олега Басилашвили в рамках разговора с журналистами.

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