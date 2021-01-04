Дочь госпитализированного с COVID-19 Олега Басилашвили заявила, что «никакой катастрофы нет»
4 января 2021, 15:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Дочь знаменитого российского актера Олега Басилашвили Ксения рассказала в понедельник о его состоянии. Ранее артист был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом нового типа
Ксения Басилашвили уточнила, что ее отец сейчас находится в больнице № 40 Курортного района Северной столицы. По словам женщины, данных о том, когда артиста смогут выписать, пока не поступало, однако врачи оценивают его текущее состояние как нормальное.
"Никакой катастрофы нет", – подчеркнула дочь Олега Басилашвили в рамках разговора с журналистами.
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