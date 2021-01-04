«МК»: Олег Басилашвили госпитализирован с COVID-19
4 января 2021, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: «МК»
В понедельник, 4 января, появилась информация о госпитализации народного артиста СССР Олега Басилашвили с коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга.
Согласно данным источника, в последние несколько месяцев Олег Басилашвили не выходил из дома, однако все равно заболел. COVID-19 выявили также у его супруги и дочери.
Известно, что сейчас 86-летний актер и его жена находятся в одной из клиник Петербурга. Данных об их состоянии к настоящему моменту не поступало.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились артисты Василий Лановой и Ирина Купченко.
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