«МК»: Олег Басилашвили госпитализирован с COVID-19

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4 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК»

Олег Басилашвили, Gennadii Usoev/Russian Look

В понедельник, 4 января, появилась информация о госпитализации народного артиста СССР Олега Басилашвили с коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга.

Согласно данным источника, в последние несколько месяцев Олег Басилашвили не выходил из дома, однако все равно заболел. COVID-19 выявили также у его супруги и дочери.

Известно, что сейчас 86-летний актер и его жена находятся в одной из клиник Петербурга. Данных об их состоянии к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились артисты Василий Лановой и Ирина Купченко.