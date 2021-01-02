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Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко заразились коронавирусом

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко заразились коронавирусом
Фото: соцсети

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер сдал положительный тест на наличие антител. Как сообщила ТАСС его супруга Ирина Купченко, аналогичный результат показало и ПЦР-исследование.

По её словам, 86-летний актёр чувствует себя хорошо, но, чтобы не рисковать, для поддержания здоровья его положили в клинику, где врачи проводят поддерживающюю терапию.

Сама Ирина сообщила, что и ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но лечиться она она собирается дома и пока не чувствует никаких ужасных симптомов.

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