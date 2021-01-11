В Литве переименовали Грузию

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11 января 2021, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Тбилиси, фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Такое решение 7 января 2021 года принял председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Новое название соответствует самоназванию Грузии, оно переводится как "страна картвелов" - автохтонного населения Закавказья.

Во многих языках для обозначения Грузии используется латинское слово "Георгия" (Georgia).

Ранее стало известно, что правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, которые были введены в стране с 28 ноября в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.