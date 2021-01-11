Правительство Грузии решило не ослаблять ограничения c 16 января

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11 января 2021, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Тбилиси, pixabay.com

В понедельник стало известно, что правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, которые были введены в стране с 28 ноября в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.

Согласно последней информации, запреты в Грузии будут действовать до 1 февраля. Как уточнила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава в рамках брифинга, который состоялся после заседания межведомственного координационного совета при премьер-министре, режим точечных ограничений будет сохранен.

По ее словам, задачей властей является активное общение с бизнесом до 1 февраля. Правительство рассчитывает на то, что после этой даты настанет безопасный для граждан период, когда в стране удастся начать снятие ограничений.