Правительство Грузии решило не ослаблять ограничения c 16 января
11 января 2021, 13:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В понедельник стало известно, что правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, которые были введены в стране с 28 ноября в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.
Согласно последней информации, запреты в Грузии будут действовать до 1 февраля. Как уточнила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава в рамках брифинга, который состоялся после заседания межведомственного координационного совета при премьер-министре, режим точечных ограничений будет сохранен.
По ее словам, задачей властей является активное общение с бизнесом до 1 февраля. Правительство рассчитывает на то, что после этой даты настанет безопасный для граждан период, когда в стране удастся начать снятие ограничений.
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