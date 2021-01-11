В Челябинской области сняли ограничения для работы общепита
11 января 2021, 10:52[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Теперь кафе и рестораны могут вернуться к работе с 23.00 до 6.00.
Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой предприятиям общепита запретили работать после 23.00 с 1 декабря прошлого года по 10 января 2021 года.
Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, ограничение прекратило свое действие, но продолжает действовать запрет на проведение в кафе, ресторанах и других заведениях зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.
Отметим, что в Челябинской области зафиксировано небольшое снижение количества заболевших коронавирусом. По данным минздрава на 11 января, за последние сутки было зафиксировано 291 новый случай заражения,13 человек скончались: 8 человек от COVID-19, остальные – от сопутствующих заболеваний. Также за последние сутки из больниц выписали 373 человека.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.