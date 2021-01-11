В Челябинской области сняли ограничения для работы общепита

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11 января 2021, 10:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Теперь кафе и рестораны могут вернуться к работе с 23.00 до 6.00.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой предприятиям общепита запретили работать после 23.00 с 1 декабря прошлого года по 10 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, ограничение прекратило свое действие, но продолжает действовать запрет на проведение в кафе, ресторанах и других заведениях зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.

Отметим, что в Челябинской области зафиксировано небольшое снижение количества заболевших коронавирусом. По данным минздрава на 11 января, за последние сутки было зафиксировано 291 новый случай заражения,13 человек скончались: 8 человек от COVID-19, остальные – от сопутствующих заболеваний. Также за последние сутки из больниц выписали 373 человека.