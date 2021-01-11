Жапаров поблагодарил сторонников за поддержку на президентских выборах

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11 января 2021, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии.

Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил своих сторонников за поддержку. Об этом заявил на митинге, проходящем на центральной площади Бишкека.

Жапаров сказал, что это не только его победа, «это наша победа, победа каждого из вас».

Лидирующий на президентских выборах в Киргизии Жапаров повторил ряд пунктов из своей предвыборной программы: бороться с коррупцией, создавать рабочие места для возвращения на родину трудовых мигрантов и поднимать экономику страны.

Ранее сообщалось, что граждане Киргизии выбрали президентскую форму правления в стране.