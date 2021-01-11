Глава Минфина Франции Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа
11 января 2021, 13:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: RTL
Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в понедельник подверг критике решение руководства социальной сети Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.
Брюно Ле Мэр подчеркнул, что его шокируют подобные действия Twitter. По словам главы ведомства, регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой "цифровой олигархией", которая является настоящей угрозой для государств и демократий.
Министр добавил, что регулировать деятельность цифровых гигантов должны народ, государство и правосудие.
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