ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Глава Минфина Франции Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RTL

Глава Минфина Франции Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа
Twitter, pixabay.com

Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в понедельник подверг критике решение руководства социальной сети Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что его шокируют подобные действия Twitter. По словам главы ведомства, регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой "цифровой олигархией", которая является настоящей угрозой для государств и демократий.

Министр добавил, что регулировать деятельность цифровых гигантов должны народ, государство и правосудие.

ЕТ

Армия

На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

Пост российской военной полиции был оборудован на выходных в городе Маликия в крайнем северо-восточном регионе Сирии, недалеко от нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными, и турецких границ, а также рядом с автомагистралью, соединяющей город Камышлы и пограничный переход Семалка.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью