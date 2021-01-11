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Соцсеть Parler, в которой зарегистрировался Дональд Трамп, может прекратить свое существование

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсеть Parler, в которой зарегистрировался Дональд Трамп, может прекратить свое существование
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Действующий еще пока президент США Дональд Трамп был забанен в соцсетях компаниями Apple, Google и Twitter. После этого он нашел в интернете соцсеть Parler, за ним туда двинулась армия его сторонников. В ответ на это соцсеть была заблокирована в Google и Apple.

Parler может полностью прекратить свое существование, если не найдет нового партнера. Ранее Apple требовала от Parler отвечать за контент всех своих пользователей и модерировать его, но теперь это приложение забанено полностью. Более того, Parler отключат от серверов.

Трамп-младший на блокировку президента США в соцсетях ранее отреагировал в Twitter:

«Мы живем в 1984 году Оруэлла. В Америке больше нет свободы слова. Она умерла вместе с крупными технологиями, и то, что осталось, - это только для избранных. Абсолютное безумие!»

НХ

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