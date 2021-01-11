Косачев назвал «очевидной глупостью» слова Пелоси о возможной связи Трампа с Россией
11 января 2021, 10:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в понедельник оценил заявление спикера палаты представителей США о возможной связи американского президента Дональда Трампа с РФ.
Ранее Нэнси Пелоси заявила, что действующий американский лидер Дональд Трамп является "служанкой" президента Российской Федерации Владимира Путина. Спикер палаты представителей также предположила, что Москва имеет на Трампа некий компромат.
Константин Косачев назвал вышеуказанное заявление такой "очевидной глупостью", что "язык не поворачивается комментировать".
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