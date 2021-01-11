Пелоси назвала Трампа «служанкой» Путина и предложила привлечь его к уголовной ответственности

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11 января 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп – «служанка» (hand maiden) российского лидера Владимира Путина. По ее словам, у Москвы имеется на него «какой-то компромат».

«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое … Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», - пояснила она в интервью CBS.

Пелоси назвала Трампа «помешанным», «опасным» и «неуравновешенным» президентом США и предложила привлечь его к уголовной ответственности.

«Пойдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него», - высказала она.