Пелоси назвала Трампа «служанкой» Путина и предложила привлечь его к уголовной ответственности
11 января 2021, 07:36[ «Аргументы Недели» ]
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп – «служанка» (hand maiden) российского лидера Владимира Путина. По ее словам, у Москвы имеется на него «какой-то компромат».
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое … Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», - пояснила она в интервью CBS.
Пелоси назвала Трампа «помешанным», «опасным» и «неуравновешенным» президентом США и предложила привлечь его к уголовной ответственности.
«Пойдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него», - высказала она.
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