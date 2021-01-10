В США назревают новые беспорядки со стороны трампистов

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 января 2021, 13:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Поддерживающие Дональда Трампа в Штатах сдаваться не намерены. По их мнению, этот человек был и остаётся самым лучшим из американских президентов. Его сторонники не раз приводили примеры достойного поведения Трампа и должной помощи населению. Напомним, что во время коронавирусной атаки он не оставил своих сограждан и сразу же организовал необходимые выплаты, которые позднее достигли размера в 1200 USD. Помимо этого, он никогда не «прогибался» перед восточными диктаторами и всегда умел ответить достойно. Трампа в Америке поддерживают многие люди. Есть даже те, которые похожи на радикалов, и буквально готовы пострадать за его доброе имя.

С победой Байдена трамписты так же не смиряются. Они упорно идут вперёд, намереваясь не допустить прихода к власти лидера демократов. Недавно произошло ещё одно столкновение сторонником прежнего президента США с правоохранителями. Это случилось в Сан-Диего в районе набережной Пасифик-бич. Трамписты планировали провести «Патриотическое шествие» в честь их главного кумира. Но потом на улицах появились сторонники Байдена, новоизбранного американского лидера. Демократы потребовали от вышедших протестующих «убраться подальше». Ещё немного, и случилась бы очередная жестокая схватка, унесшая жизни людей. Но вмешались полицейские. Правоохранители начали оттеснять бунтарей на разные стороны улиц. Они потребовали немедленного прекращения акции, перешедшей в насилие.

В целом, нечто подобное уже начинает происходить в Америке довольно часто. Эксперты опасаются, что в скором времени протесты и бунты опять захлестнут Штаты, и ситуация выстроится куда более худшая, чем летом 2020-го. Сам же Трамп уже собирается уступить Байдену. Но многие его сторонники всё ещё готовы «лезть на баррикады» во славу его имени.