Мадуро считает, что США находятся сейчас на пороге гражданской войны
11 января 2021, 08:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе в минувшее воскресенье выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент находятся на пороге гражданской войны.
По мнению Николаса Мадуро, последние события в США показывают, что американское общество расколото, а страна находится в кризисе.
Глава Венесуэлы заметил, что президентский срок демократа Джо Байдена начнется при худшем сценарии, который включает в себя негативную поляризацию общества, ненависть и конфронтацию – практически "преддверие гражданской войны" в стране.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.