Мадуро считает, что США находятся сейчас на пороге гражданской войны

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11 января 2021, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Венесуэлы Николас Мадуро, Marcos Salgado/Xinhua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе в минувшее воскресенье выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент находятся на пороге гражданской войны.

По мнению Николаса Мадуро, последние события в США показывают, что американское общество расколото, а страна находится в кризисе.

Глава Венесуэлы заметил, что президентский срок демократа Джо Байдена начнется при худшем сценарии, который включает в себя негативную поляризацию общества, ненависть и конфронтацию – практически "преддверие гражданской войны" в стране.