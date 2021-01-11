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Мадуро считает, что США находятся сейчас на пороге гражданской войны

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мадуро считает, что США находятся сейчас на пороге гражданской войны
президент Венесуэлы Николас Мадуро, Marcos Salgado/Xinhua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе в минувшее воскресенье выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент находятся на пороге гражданской войны.

По мнению Николаса Мадуро, последние события в США показывают, что американское общество расколото, а страна находится в кризисе.

Глава Венесуэлы заметил, что президентский срок демократа Джо Байдена начнется при худшем сценарии, который включает в себя негативную поляризацию общества, ненависть и конфронтацию – практически "преддверие гражданской войны" в стране.

ЕТ

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