Пушков: Евросоюз нанес серьезный удар по политике США, не признав Гуайдо лидером Венесуэлы
11 января 2021, 07:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил на своей страничке в соцсети, что Европейский Союз нанес серьезный удар по политике Соединенных Штатов Америки.
По словам Алексея Пушкова, отказ Евросоюза признать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы стал серьезным ударом по политике США. Сенатор также предположил, что подобное решение со стороны Европейского Союза является признанием собственной неверной политики.
Кроме того, Алексей Пушков назвал случившееся большой победой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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