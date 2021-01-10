Пушков считает работу американских сетевых гигантов угрозой российскому суверенитету

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10 января 2021, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в крупнейших мировых соцсетях.

По словам Пушкова, «понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США». Член Совфеда считает, что «квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны».

На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки.

Ранее Пушков назвал три главных вызова для России в наступившем году.