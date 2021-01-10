Пушков назвал три главных вызова для России в наступившем году

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2021, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

В 2021 году перед Россией стоят три главных вызова. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, это выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, а также изменения в США и в их внешней политике.

По его словам, справиться с первой проблемой позволит вакцинация граждан, которая поможет снизить уязвимость населения перед заболеванием. Решением второй проблемы станет закон против цензуры в интернете и развитие отечественных сетевых платформ. Пушков также подчеркнул, что многие гиганты могут отказаться добровольно выполнять требования РФ.

Ранее Пушков заявил, что США будут воспринимать Россию и Китай как геополитических противников.