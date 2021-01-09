Пушков заявил, что США будут воспринимать Россию и Китай как геополитических противников

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9 января 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

После прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена, в Вашингтоне Пекин и Москву будут воспринимать как идеологических, политических и геоэкономических противников. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, США будут рассматривать Россию как врага, а Китай как конкурента.

«США намерены противостоять обоим, но прежде всего – все более настойчивому Китаю. При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда идея «глобальной коалиции демократий» против авторитарных режимов в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам во Владивостоке и в Екатеринбурге.