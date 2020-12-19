Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам во Владивостоке и в Екатеринбурге

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19 декабря 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Алекасей Пушков, фото: t.me/alexey_pushkov

Политик, Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков прокомментировал решение американских властей по генконсульствам во Владивостоке и в Екатеринбурге.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве ранее объявило о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге с целью оптимизации работы американской дипмиссии в России, - передает RT.

Алексей Пушков в своём Telegram-канале написал: «Экономия в $3,2 млн — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но всё же не до такой степени». По оценке сенатора, «это политическое решение» и «ещё один признак сворачивания отношений с Россией».

«В США переходят к ледяной войне против России», — подчеркнул Алексей Пушков.

Напомним, генконсульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В аналогичном режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью.