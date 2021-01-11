ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Специалисты назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Straits Times

Специалисты назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
самолет, pixabay.com

Специалисты Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии назвали вероятную причину крушения пассажирского самолета Boeing 737-500, который принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air.

Не исключено, что самолет мог разбиться при ударе о воду. Руководитель отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо подчеркнул, что этот вывод не является окончательным, однако к настоящему моменту данная версия является одной из наиболее вероятных.

Подчеркивается, что если бы авария произошла в воздухе, то обломки воздушного судна разбросало бы по большей площади.

ЕТ

В мире

Издание «Репортер»: ВКС России открыли «сезон охоты» на непримиримых джихадистов в Сирии

Российские ВКС открыли «сезон охоты» на непримиримых джихадистов в Сирии

ВКС Российской Федерации открыли «сезон охоты» на непримиримых джихадистов, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью