Специалисты назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
11 января 2021, 07:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Straits Times
Специалисты Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии назвали вероятную причину крушения пассажирского самолета Boeing 737-500, который принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air.
Не исключено, что самолет мог разбиться при ударе о воду. Руководитель отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо подчеркнул, что этот вывод не является окончательным, однако к настоящему моменту данная версия является одной из наиболее вероятных.
Подчеркивается, что если бы авария произошла в воздухе, то обломки воздушного судна разбросало бы по большей площади.
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