Специалисты назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

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11 января 2021, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Straits Times

самолет, pixabay.com

Специалисты Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии назвали вероятную причину крушения пассажирского самолета Boeing 737-500, который принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air.

Не исключено, что самолет мог разбиться при ударе о воду. Руководитель отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо подчеркнул, что этот вывод не является окончательным, однако к настоящему моменту данная версия является одной из наиболее вероятных.

Подчеркивается, что если бы авария произошла в воздухе, то обломки воздушного судна разбросало бы по большей площади.