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На борту разбившегося в Яванском море лайнера находились только индонезийцы

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

На борту разбившегося в Яванском море лайнера находились только индонезийцы
Фото: pixabay.com

Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соэрджанто Тьяхьоно сообщил, что иностранцев на борту потерпевшего крушение в Индонезии Boeing не было.

Он подчеркнул, что все пассажиры на борту были индонезийцами, сообщает RT.

Накануне пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки. На борту находились 65 человек.

ДВа

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