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Боинг 737-500, который пропал спустя 4 минуты после взлета, упал в воду. На побережье найдены обломки самолета

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Боинг 737-500, который пропал спустя 4 минуты после взлета, упал в воду. На побережье найдены обломки самолета
Фото: кадр из видео

СМИ публикуют первые кадры с места крушения самолета в Индонезии. В море по маршруту следования рейса SJ182 найдены обломки, сообщили CNN Indonesia и агентство Синьхуа.

Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля. На место едут полиция и члены службы спасения Basarnas. По данным Flightradar, самолёт за минуту потерял 10 000 футов высоты (3000 метров).

На борту находится 59 человек - 53 взрослых и 6 детей. По предварительным данным, на борту не было российских граждан.

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Публикация от Наталия Баталова (@tv_batalova)

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