В Казахстане явка на выборы депутатов парламента превысила 50 процентов

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10 января 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Явка на выборы депутатов нижней палаты парламента Казахстана к 13:00 по московскому времени составила 52,5%.

«Избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включённых в списки», – сообщили секретарь ЦИК Казахстана Сабила Мустафина.

Также сообщается, что в голосовании приняли участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и нынешний - Касым-Жомарт Токаев, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев не будет наказывать участников протестных акций в день выборов.