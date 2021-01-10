Лукашенко считает, что цена за российский газ могла бы быть более справедливой

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10 января 2021, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена за природный газ из РФ могла бы быть более справедливой.

Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также сообщил, что еще не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот разговор.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим другом и заметил, что к Зеленскому таких чувств не испытывает.