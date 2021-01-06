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Лукашенко назвал Путина своим другом и заметил, что к Зеленскому таких чувств не испытывает

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Лукашенко назвал Путина своим другом и заметил, что к Зеленскому таких чувств не испытывает
президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим другом. Политик также заметил, что не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.

В беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде Александр Лукашенко подчеркнул: "Да, я его (Владимира Путина) считаю своим другом". Белорусский лидер также уточнил, что на президента Украины Владимира Зеленского он зла не держит, однако "с колена с ним бы не здоровался".

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что их с Путиным "намертво загнали в одну команду".

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