Лукашенко назвал Путина своим другом и заметил, что к Зеленскому таких чувств не испытывает

Аргументы Недели → Политика 13+

6 января 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим другом. Политик также заметил, что не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.

В беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде Александр Лукашенко подчеркнул: "Да, я его (Владимира Путина) считаю своим другом". Белорусский лидер также уточнил, что на президента Украины Владимира Зеленского он зла не держит, однако "с колена с ним бы не здоровался".

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что их с Путиным "намертво загнали в одну команду".