Лукашенко заявил, что их с Путиным «намертво загнали в одну команду»

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5 января 2021, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

рукопожатие, pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в рамках разговора с журналистами, что в политике он "намертво" находится в одной команде с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде, находится ли он в одной команде со своим российским коллегой Владимиром Путиным, ответил кратко: "Нас загнали уже намертво в одну команду".

Напомним, ранее стало известно, что в Белоруссии 2021 год объявлен Годом народного единства. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Лукашенко. Правительству страны было поручено разработать соответствующий план мероприятий.