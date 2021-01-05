Лукашенко заявил, что их с Путиным «намертво загнали в одну команду»
5 января 2021, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в рамках разговора с журналистами, что в политике он "намертво" находится в одной команде с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде, находится ли он в одной команде со своим российским коллегой Владимиром Путиным, ответил кратко: "Нас загнали уже намертво в одну команду".
Напомним, ранее стало известно, что в Белоруссии 2021 год объявлен Годом народного единства. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Лукашенко. Правительству страны было поручено разработать соответствующий план мероприятий.
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