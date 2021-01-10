В США мужчина убил четырех человек

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10 января 2021, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В американском штате Иллинойс 32-летний мужчина начал стрельбу, убил четырех человек и ранил еще двух.

Первый инцидент с его участием произошел в Чикаго – преступник зашел в гараж, где застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в автомобиле. Затем он отправился в соседний квартал, зашел в жилой дом и застрелил там охранника и 77-летнюю женщину. После этого он ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. Находившаяся там 81-летняя женщина получила огнестрельные ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.

Затем преступник совершил несколько выстрелов в автомобиль, в котором находилась женщина с 15-летней дочерью. Он попытался скрыться в соседнем городке Эванстон, где ограбил аптеку и застрелил посетительницу находящегося поблизости ресторана. После этого мужчина ввязался в перестрелку с сотрудниками полиции, в ходе которой был убит.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина устроил стрельбу во время попытки ограбить банк.