В Москве мужчина устроил стрельбу во время попытки ограбить банк
27 декабря 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Москве полицейские задержали мужчину, который предпринял попытку вооружённого ограбления банка на Зацепенском валу. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ... 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление», - уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Предполагаемый преступник задержан.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестные ограбили банк. В ходе перестрелки ранения получили несколько полицейских.
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