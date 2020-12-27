В Москве мужчина устроил стрельбу во время попытки ограбить банк

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27 декабря 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

полицейская машина, фото: pixels.com

В Москве полицейские задержали мужчину, который предпринял попытку вооружённого ограбления банка на Зацепенском валу. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ... 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление», - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Предполагаемый преступник задержан.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестные ограбили банк. В ходе перестрелки ранения получили несколько полицейских.