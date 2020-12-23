В Краснодаре ночью неизвестные ограбили банк и ранили полицейских
23 декабря 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]
Ночью в Краснодаре неизвестные ограбили банк. В ходе перестрелки ранения получили несколько полицейских.
Инцидент произошел в пятом часу утра. Трое неизвестных угнали автомобиль ВАЗ-2112, доехали до здания банка, выломали дверь и похитили платежный терминал, сообщает «МИР 24».
Преступникам удалось скрыться, в городе объявлен план «Перехват». Сотрудники ДПС организовали масштабную проверку автомобилей. На ключевых трассах они останавливают автотранспорт и проверяют документы у водителей, а также выборочно досматривают салоны и багажники машин. Полицейские предупредили, что злоумышленник вооружен пистолетом ПМ и гранатой.
Ранее сообщалось, что саратовский вор ограбил банкомат на четыре миллиона рублей.
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