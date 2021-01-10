Более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Украине

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10 января 2021, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

На Украине за сутки выявили 5011 случаев коронавируса, скончались 99 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщивший эту цифру, также отметил, что, в частности, заболели 113 детей и 164 медработника, сообщает RT.

По его словам, за сутки выздоровели 5292 человека. Ранее Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».