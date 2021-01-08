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Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию в стране вакцины «Спутник V»

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию в стране вакцины «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 8 января, подтвердил, что получена заявка компании "Биолек" на регистрацию в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

По словам главы ведомства, харьковская компания "Биолек" пока лишь подала заявку в Государственный экспертный центр. Далее ей необходимо подать регистрационную форму и досье, в котором должна быть четко отображена безопасность вакцины, а также указаны результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний.

Максим Степанов добавил, что это покажет не "какие-то политические лозунги", а что из себя представляет российская вакцина. Лишь после всех вышеуказанных действий власти смогут говорить о качестве документов и судьбы российского препарата на территории Украины.

ЕТ

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