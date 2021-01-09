Санду раскритиковали за отсутствие вакцины от коронавируса в Молдавии

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9 января 2021, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Депутатская группа Pentru Moldova раскритиковала президента республики Майю Санду за то, что в стране до сих пор отсутствует вакцина от коронавируса.

Парламентарии считают, что заботой нового главы государства должно быть управление антипандемическим кризисом, а не расчеты относительно установления даты проведения досрочных парламентских выборов.

Представитель фракции Руксанда Главан потребовала от руководства Молдавии «избавиться от политических игр и предложить людям конкретные решения».

Ранее сообщалось, что президент Молдавии намерена посетить Россию для обсуждения важных тем.