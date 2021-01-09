Власти Саудовской Аравии решили оставить границы закрытыми до конца марта

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9 января 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: Pixabay

Границы Саудовской Аравии останутся закрытыми до 31 марта из-за пандемии.

Воздушное, сухопутное и морское сообщение с Саудовской Аравией полностью восстановится с 31 марта 2021 года. Тогда же будет разрешен въезд и выезд жителям страны.

С начала эпидемии Covid-19 в Саудовской Аравии выявлено свыше 363,5 тыс. случаев заражения, умерли 6 282 заболевших.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия начала вакцинацию.