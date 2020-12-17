Саудовская Аравия начала вакцинацию

17 декабря 2020, 18:57[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Трехэтапная программа вакцинации началась в Саудовской Аравии. Об этом заявил министр здравоохранения Тауфик Ар-Рабиа. Он был одним из первых, кому уже сделали прививку.
В Саудовской Аравии началась вакцинация. Первыми стали женщина-инвалид, мужчина. Вместе с ними прививку сделали главе минздрава Тауфику Ар-Рабиа.
«Это начало конца кризиса», — заявил министр здравоохранения Саудовской Аравии, комментируя начало вакцинации.
Сроки каждого этапа вакцинации не оговорены. Известно, что первыми вакцину получат люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания. Это будет первый этап. На втором вакцинировать будут тех, кто старше 50 лет. Всем остальным гражданам сделают прививку уже на третьем этапе.
На прошлой неделе Саудовская Аравия одобрила использование вакцины ЕС. Такое же одобрение препарата уже произошло в Бахрейне.
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