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Россиян не было на борту потерпевшего крушение индонезийского ланера

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Россиян не было на борту потерпевшего крушение индонезийского ланера
Фото: Pixabay

Российских граждан, по предварительным данным, не было на борту разбившегося в акватории Яванского моря самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

По данным посольства России в Индонезии, ведомство «незамедлительно сделало официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан».

По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. На борту разбившегося лайнера находилось 59 пассажиров. Боинг 737-500, который пропал спустя 4 минуты после взлета, упал в воду.

ДВа

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