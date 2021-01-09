Россиян не было на борту потерпевшего крушение индонезийского ланера

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9 января 2021, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Российских граждан, по предварительным данным, не было на борту разбившегося в акватории Яванского моря самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

По данным посольства России в Индонезии, ведомство «незамедлительно сделало официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан».

По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. На борту разбившегося лайнера находилось 59 пассажиров. Боинг 737-500, который пропал спустя 4 минуты после взлета, упал в воду.