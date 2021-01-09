Меркель заявила, что Германия вступает в самое тяжелое время пандемии

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9 января 2021, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ангела Меркель, фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена в том, что следующие недели зимы станут наиболее тяжелые по развитию пандемии коронавируса в стране.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», — заявила Меркель.

Сообщается, что канцлер затруднилась оценить последствия рождественских и новогодних праздников в контексте роста заболеваемости, но признала, что немецкие медики работают на пределе возможностей.

Ранее власти Германии назвали условие для производства в Евросоюзе российской вакцины против COVID-19.