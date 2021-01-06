Власти Германии назвали условие для производства в Евросоюзе российской вакцины против COVID-19

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6 января 2021, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что производство вакцины "Спутник V" в ЕС возможно лишь после разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам.



Ульрике Деммер, комментируя телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, заметила, что немецкая сторона заявила о возможности двустороннего сотрудничества в целях расширения европейских мощностей в процессе производства вакцин.

Она, однако, заметила, что это может произойти лишь после получения допуска со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам.