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Власти Германии назвали условие для производства в Евросоюзе российской вакцины против COVID-19

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Германии назвали условие для производства в Евросоюзе российской вакцины против COVID-19
шприц, pixabay.com

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что производство вакцины "Спутник V" в ЕС возможно лишь после разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ульрике Деммер, комментируя телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, заметила, что немецкая сторона заявила о возможности двустороннего сотрудничества в целях расширения европейских мощностей в процессе производства вакцин.

Она, однако, заметила, что это может произойти лишь после получения допуска со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам.

ЕТ

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