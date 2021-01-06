La Nacion: власти Аргентины расследуют порчу 400 доз вакцины «Спутник V»
6 января 2021, 17:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: La Nacion
Журналисты сообщают, что партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", предназначавшуюся для врачей аргентинского города Олаваррия, расположенного в 350 км от Буэнос-Айреса, пришлось утилизировать.
Согласно последней информации, предоставленной источниками в Минздраве, вышеуказанные меры были приняты в связи с нарушениями условий хранения препарата.
По данным издания La Nacion, местные власти полагают, что речь идет о преднамеренной порче 400 доз вакцины, в связи с чем начато расследование. Есть сообщения о том, что в день происшествия в районе больницы, где хранился препарат, была зафиксирована "подозрительная активность", а в самой клинике были выявлены нарушения работы системы видеонаблюдения.
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