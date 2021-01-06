ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сербия закупит два миллиона доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V»

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Сербия закупит два миллиона доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

В среду стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках на территорию страны двух миллионов доз вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V".

Согласно последней информации, вакцинация жителей Сербии против коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" началась в Сербии в среду, 6 января.

Уточняется, что первую партию препарата, который был создан российскими учеными, доставили в Сербию 30 декабря прошлого года. Применение вакцины на территории страны было одобрено без проведения каких-либо дополнительных клинических испытаний.

ЕТ

В мире

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Выложено видео ударов российского истребителя Су-30 по протурецким боевикам, которые действуют в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра на сайте YouTube.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью