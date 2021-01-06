Сербия закупит два миллиона доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V»
6 января 2021, 15:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В среду стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках на территорию страны двух миллионов доз вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V".
Согласно последней информации, вакцинация жителей Сербии против коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" началась в Сербии в среду, 6 января.
Уточняется, что первую партию препарата, который был создан российскими учеными, доставили в Сербию 30 декабря прошлого года. Применение вакцины на территории страны было одобрено без проведения каких-либо дополнительных клинических испытаний.
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