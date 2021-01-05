Замглавы Минздрава РФ Фисенко ответил на заявления о недостаточной проверке «Спутника V»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 января 2021, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ампулы, pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко во вторник, 5 января, ответил на заявления о недостаточной проверке вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Ранее стало известно, что председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила, что Россия и КНР проявили смелость и пошли на риск масштабной вакцинации с использованием вакцины, которая не прошла все испытания.

Виктор Фесенко заметил, что решение о регистрации вакцины "Спутник V" принималось с учетом ее высокой эффективности, а также данных о безопасности использования аденовирусной векторной платформы, которая ранее применялась для создания других вакцин центра им. Гамалеи.