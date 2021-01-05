ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Греции назвали российскую и китайскую вакцины против COVID-19 «непроверенными»

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Греции назвали российскую и китайскую вакцины против COVID-19 «непроверенными»
шприц, pixabay.com

Председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила, что РФ и Китай проявили смелость и пошли на риск масштабной вакцинации с использованием "непроверенной" вакцины против COVID-19.

Теодориду упомянула российскую и китайскую вакцины в рамках брифинга накануне, говоря о ходе кампании по вакцинации в Греции, где используют препарат Pfizer/BioNTech.

По словам заслуженного профессора педиатрии, вакцина против коронавируса нового типа является научным достижением 2020 года - препарат был изготовлен всего за несколько месяцев, в отличие от других вакцин, производство которых потребовало более десяти лет.

ЕТ

В мире

Сайт Avia.pro: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Источник: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Летчикам, пилотирующим американские F-35, запретили подлетать к российским системам С-400 ближе чем на 600 километров. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью