В Греции назвали российскую и китайскую вакцины против COVID-19 «непроверенными»
5 января 2021, 10:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила, что РФ и Китай проявили смелость и пошли на риск масштабной вакцинации с использованием "непроверенной" вакцины против COVID-19.
Теодориду упомянула российскую и китайскую вакцины в рамках брифинга накануне, говоря о ходе кампании по вакцинации в Греции, где используют препарат Pfizer/BioNTech.
По словам заслуженного профессора педиатрии, вакцина против коронавируса нового типа является научным достижением 2020 года - препарат был изготовлен всего за несколько месяцев, в отличие от других вакцин, производство которых потребовало более десяти лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.