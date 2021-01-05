В Греции назвали российскую и китайскую вакцины против COVID-19 «непроверенными»

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5 января 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила, что РФ и Китай проявили смелость и пошли на риск масштабной вакцинации с использованием "непроверенной" вакцины против COVID-19.

Теодориду упомянула российскую и китайскую вакцины в рамках брифинга накануне, говоря о ходе кампании по вакцинации в Греции, где используют препарат Pfizer/BioNTech.

По словам заслуженного профессора педиатрии, вакцина против коронавируса нового типа является научным достижением 2020 года - препарат был изготовлен всего за несколько месяцев, в отличие от других вакцин, производство которых потребовало более десяти лет.