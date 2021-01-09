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На Украине ввели усиленные карантинные меры из-за коронавируса

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине ввели усиленные карантинные меры из-за коронавируса
Фото: сайт ГД

Кабинет министров Украины ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса до 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости.

К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.

Ранее Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию в стране вакцины «Спутник V».

ДВа

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