На Украине ввели усиленные карантинные меры из-за коронавируса
9 января 2021, 14:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Кабинет министров Украины ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса до 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости.
К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.
Ранее Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию в стране вакцины «Спутник V».
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